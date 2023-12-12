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Середньозважена ціна е/е на РДН у листопаді збільшилася порівняно з жовтнем на 7,2%
17:15 11.12.2023 |
Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у листопаді 2023 року становила 4 357,80 грн/МВт-год, збільшившись порівняно із жовтнем на 7,2% (4 065,58 грн/МВт-год).
Своєю чергою, за даними АТ "Оператор ринку", ціновий індекс базового навантаження BASE у листопаді зріс до 4040,95 грн/МВт-год, що на 7,5% більше, ніж у жовтні (3759,61 грн/мВт-год).
На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена вартість акцептованої е/е становила 4603,94 грн/МВт-год, що на 5,9% вище, ніж у жовтні (4348,37 грн/МВт-год).
Причиною цінового зростання на е/е на спотовому ринку в листопаді стало підвищення попиту на тлі похолодання.
"Обсяг торгів на РДН збільшився на 46,16%, а на ВДР зменшився на 3,71%, і за листопад 2023 року на обох сегментах ринку акцептовано 2 344 961,1 МВт-год. На РДН у листопаді попит порівняно з жовтнем зріс на 44,33%, а пропозиція збільшилася на 36,02%. На ВСР попит знизився на 6,09%, пропозиція впала на 19,76%", - поінформував "Оператор ринку".
Як повідомлялося, середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН у жовтні 2023 року становила 4 065,58 грн/МВт-год, збільшившись порівняно з вереснем на 4% (3906,93 грн/МВт-год).
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