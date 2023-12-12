Ціни на скраплений газ демонструють стрімке зниження у гуртовому секторі українського ринку

Динаміка середніх цін на автогаз в Україні, грн/т

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», за тиждень з 4 по 11 грудня вартість LPG знизилася на 9 800 грн/т, до 48 850 грн/т.

Нагадаємо, що на аукціоні 6 грудня державних компаній середня вартість газу обвалилася на 11 655 грн/т, до 47 949 грн/л. Зі слів учасників торгів, активності на аукціоні майже не було, у результаті чого з виставлених 6 175 т газу було реалізовано всього 24%.

«Укрнафта» провела 8 грудня ще один аукціон, на якому вартість знизилася ще майже на 5 700 грн/т. У результаті реалізувати вдалося лише 1,5 тис. т ресурсу, середня ціна становила 41 690 грн/т, а низку лотів було продано за 39 000 грн/т.

На торгах Regal Petroleum 11 грудня ціни коливалися в діапазоні 39 450-42 650 грн/т.

Таким чином, вартість газу внутрішніх виробників уже знизилася нижче від рівня імпортного ресурсу. Ситуація, що склалася, обіцяє суттєві збитки гуртовим компаніям, які розмитнили газ у грудні або очікують надходження нових партій, законтрактованих за цінами листопада.

Наразі вартість автомобільних партій імпортного ресурсу на західному кордоні становить у середньому 41 700 грн/т, залізничних - 42 330 грн/т. На півдні середня ціна вища: газ, постачений газовозом, коштує у середньому 43 450 грн/л. З урахуванням доставки до Києва автомобільний ресурс із заходу коштуватиме 44 300-44 500 грн/т, з півдня - 46 750-47 100 грн/т. За даними Консалтингової групи «А-95», за перший тиждень грудня в Україну було імпортовано близько 21 тис. т скрапленого газу, середня митна вартість - $872/т.

Більшість трейдерів визнає, що не очікували такої стрімкої динаміки. «Звичайно, всі розуміли, що 60+ - це неадекватна ажіотажна ціна, однак падіння на 30% за тиждень ніхто не чекав», - каже представник невеликої гуртової компанії.

На швидкість падіння, вочевидь, вплинуло різке насичення ринку імпортним ресурсом на тлі сезонного зниження продажів. Постачання імпортного газу у листопаді стримувалися зокрема низькими темпами обробки вантажів «Укрзалізницею», які суттєво зросли до початку грудня. Крім того, на ринок потрапили декілька морських партій. З іншого боку, здорожчання автогазу до 36+ грн/л разом із похолоданням значно скоротило обсяги роздрібної реалізації.

Трейдери вважають, що вартість газу в гурті найближчим часом ще знизиться. «У Києві бачимо ціну на рівні 43 000-44 000 грн/т», - каже голова департаменту постачань великої компанії. У свою чергу, його колега з невеликої мережі на сході країни вважає, що вартість LPG на наступних аукціонах відскочить до рівня імпортного паритету: «Ціна на останньому аукціоні «Укрнафти» може бути зумовлена якимись технологічними факторами, я думаю, поступово вона зросте».

Разом із тим, як вважає аналітик Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн, за один-два тижні ринок України може повернутися до свого звичного профіцитного стану. «У дорозі ще достатньо законтрактованого у період ажіотажу ресурсу, який уже неможливо скасувати чи переадресувати. Ймовірно, що якийсь час вартість імпортного газу буде нижчою за ціну в гурті», - каже Куюн.