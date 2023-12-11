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Фонд підтримки енергетики України вже накопичив понад €330 мільйонів - Галущенко
09:55 11.12.2023 |
У спеціальному Фонді підтримки енергетики України вже накопичено понад 330 мільйонів євро.
Про це у телемарафоні «Єдині новини» поінформував міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Сьогодні там (у Фонді підтримки енергетики України - ред.) вже більше як 330 млн євро. Ми очікуємо ще на додаткові кошти, і я думаю, що ми вийдемо на цифру понад 400 млн євро", - сказав Галущенко.
Як повідомлялось, Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.
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