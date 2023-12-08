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АНАЛІТИКА

Польща прискорює атомну програму: Orlen отримав добро на модульні реактори

Польща прискорює атомну програму: Orlen отримав добро на модульні реактори

 
Польський енергетичний концерн PKN Orlen отримав зелене світло на будівництво малих модульних ядерних реакторів (ММР) за технологією BWRX-300, пише PAP.

Реактори будуватимуть на шести майданчиках біля населених пунктів Влоцлавек, Стальова Воля, Остроленка, Стави-Моновські, Нова Гута, Домброва Гурнича. Reuters вказує, що загалом там мають з'явитися 24 реактори.

Базове рішення, видане міністром клімату та навколишнього середовища, підтверджує, що інвестиції в об'єкт відповідають суспільним інтересам та енергетичній політиці держави.

"Це дуже гарна новина для поляків і польської економіки, тому що ММР - це гарантія дешевої енергії й тепла для міст", - написав президент Orlen Даніель Обайтек у соцмережі X.

Наступним кроком буде отримання екологічного рішення для нових АЕС.

Темою SMR польська Orlen цікавиться з 2021 року. У грудні 2021 року компанія підписала угоду з Synthos Green Energy про створення спільного підприємства з розвитку та впровадження у Польщі модульних ядерних реакторів. Проєкт реалізовуватиметься у співпраці з японсько-американською фірмою GE Hitachi, яка розробила технологію BWRX-300.

BWRX-300 є зменшеною версією розробленого GEH реактора на киплячій воді ESBWR потужністю 1520 МВт, який у 2014 році був успішно сертифікований Комісією з ядерного регулювання США. У проєкті BWRX використовуються ті ж конструкторські рішення, що й в ESBWR.

Малі модульні реактори - новітня технологія, яка розглядається як можлива альтернатива для традиційних великих АЕС. Вони проєктуються меншими за потужністю (до 300 МВт), тому їм потрібна вдесятеро менша площа. Вони складаються з модулів, які можуть виготовлятися на заводах та збиратися в місці розташування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

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