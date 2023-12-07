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АНАЛІТИКА

Кабмін спростив встановлення невеликих газових електростанцій

 

Кабінет міністрів спростив процедуру розміщення когенераційних газопоршневих установок для забезпечення електроенергією та теплом шкіл, лікарень та об'єктів критичної інфраструктури.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Ці установки створять резерв потужності на випадки екстреного відключення електропостачання й водночас децентралізують генерацію...Тепер їх можна буде встановити без проходження низки дозвільних процедур", - написав Шмигаль.

Він додав, що Україна сподівається отримати 69 таких установок малої та середньої від USAID вже до кінця року.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що уряд своїм рішенням на період воєнного стану скасував необхідність отримання погоджень для встановлення таких установок.

У тому числі, газопоршневі когенераційні установки дозволили встановлювати без отримання відповідної містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, звіту про результати проведення експертизи проєктної документації на будівництво об'єктів, отримання права на виконання будівельних робіт, без використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та дотримання схем теплопостачання населених пунктів.

Крім того, їх дозволили запускати без отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

Як повідомлялося, на початку жовтня "Енергоатом" випробував у тестовому режимі газотурбінну мобільну електростанцію від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Україна отримала її ще у лютому минулого року, проте про повноцінний запуск електростанції досі не повідомлялося.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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