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Шмигаль: Україна до кінця року отримає 69 міні-ТЕЦ
14:21 07.12.2023 |
Україна за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) до кінця 2023 року отримає 69 когенераційних газопоршневих установок малої та середньої потужності, повідомив у четвер прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Сьогодні уряд спростив процедуру їхнього підключення, скасувавши низку дозвільних процедур.
Міні-ТЕЦ будуть використовуватися для забезпечення безперебійного електроживлення шкіл, лікарень та об'єктів критичної інфраструктури.
"Ці установки створять резерв потужності на випадки екстреного відключення електропостачання й водночас децентралізують генерацію. Вже цієї зими будемо мати позитивний результат від їх експлуатації", - сказав він.
Когенерація - це одночасне вироблення теплової та електричної енергії. Такі газопоршневі установки використовують газоподібне паливо, яке згоряє у двигуні й приводить в рух поршні. Механічна енергія передається через вал до генератора, який своєю чергою виробляє електроенергію. При виробленні електричної енергії в когенераційній установці паралельно виділяється тепло, яке також можна використовувати.
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