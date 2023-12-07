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Шмигаль: Україна до кінця року отримає 69 міні-ТЕЦ

Шмигаль: Україна до кінця року отримає 69 міні-ТЕЦ

 

Україна за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) до кінця 2023 року отримає 69 когенераційних газопоршневих установок малої та середньої потужності, повідомив у четвер прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні уряд спростив процедуру їхнього підключення, скасувавши низку дозвільних процедур.

Міні-ТЕЦ будуть використовуватися для забезпечення безперебійного електроживлення шкіл, лікарень та об'єктів критичної інфраструктури.

"Ці установки створять резерв потужності на випадки екстреного відключення електропостачання й водночас децентралізують генерацію. Вже цієї зими будемо мати позитивний результат від їх експлуатації", - сказав він.

Когенерація - це одночасне вироблення теплової та електричної енергії. Такі газопоршневі установки використовують газоподібне паливо, яке згоряє у двигуні й приводить в рух поршні. Механічна енергія передається через вал до генератора, який своєю чергою виробляє електроенергію. При виробленні електричної енергії в когенераційній установці паралельно виділяється тепло, яке також можна використовувати.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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