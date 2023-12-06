Термін експлуатації енергоблоку №1 Південноукраїнської АЕС продовжили на 10 років

Державна інспекція ядерного регулювання дозволила експлуатацію енергоблоку №1 Південноукраїнської атомної електростанції до 2 грудня 2033 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Державна інспекція ядерного регулювання України продовжила ліцензію на експлуатацію енергоблоку №1 Південноукраїнської АЕС до 2 грудня 2033 року. У присутності міністра енергетики України Германа Галущенка відповідні дозвільні документи виконуючий обов'язки голови ДІЯРУ Олег Коріков передав президенту НАЕК «Енергоатом» Петру Котіну", - йдеться у повідомленні.

Галущенко зауважив, що після завершення наступних 10 років експлуатації енергоблок №1 ПАЕС стане першим в Україні блоком потужністю 1000 МВт, який працює 50 років.

Коріков підкреслив, що при ухваленні рішення щодо продовження ліцензії регулятор керувався дотриманням норм ядерної і радіаційної безпеки при експлуатації енергоблоку.

Як повідомлялося, енергоблок №1 ПАЕС був введений в експлуатацію у 1982 році. Ліцензію Держатомрегулювання на право довгострокової експлуатації енергоблок №1 отримав 2013 року.