G7 із партнерами започаткували «Партнерство з чистої енергетики» для України

Учасники "Групи семи плюс", до якої входять країни G7 та їхні партнери, у понеділок разом із Україною оголосили про створення розширеного "Партнерства з чистої енергетики", покликаного допомогти у повоєнній відбудові українського енергетичного сектора.

Як пише "Європейська правда", цю домовленість сторони оголосили у межах глобального кліматичного саміту COP28 у Дубаї.

"Партнерство з чистої енергетики" буде форумом для обговорення, координації та обміну знаннями для підтримки у відновленні, реформуванні й залученні приватного сектору до переходу України до чистої енергетики.

Механізм об'єднує уряд України, двосторонніх донорів, ключові міжнародні організації та фінансові установи, а також представників приватного сектора.

Серед ключових завдань, яким сприятиме "Партнерство", згадуються подальша лібералізація ринку електроенергії й перехід до ринкових тарифів, енергоефективність, а також розширення комерційної участі в енергетичному секторі.

Окремо вказується, що "Партнерство з чистої енергетики" буде координувати зусилля в межах так званого Плану України - документа, який визначить перелік конкретних реформ для залучення міжнародної фінансової допомоги на наступні чотири роки.

У межах COP28 Міністерство енергетики України та Міністерство довкілля й енергетичної безпеки Італії домовилися співпрацювати у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.

США раніше оголосили про надання Україні 25 мільйонів доларів на відновлення постраждалого від російських атак енергетичного сектора.