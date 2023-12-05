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G7 із партнерами започаткували «Партнерство з чистої енергетики» для України
23:06 04.12.2023 |
Учасники "Групи семи плюс", до якої входять країни G7 та їхні партнери, у понеділок разом із Україною оголосили про створення розширеного "Партнерства з чистої енергетики", покликаного допомогти у повоєнній відбудові українського енергетичного сектора.
Як пише "Європейська правда", цю домовленість сторони оголосили у межах глобального кліматичного саміту COP28 у Дубаї.
"Партнерство з чистої енергетики" буде форумом для обговорення, координації та обміну знаннями для підтримки у відновленні, реформуванні й залученні приватного сектору до переходу України до чистої енергетики.
Механізм об'єднує уряд України, двосторонніх донорів, ключові міжнародні організації та фінансові установи, а також представників приватного сектора.
Серед ключових завдань, яким сприятиме "Партнерство", згадуються подальша лібералізація ринку електроенергії й перехід до ринкових тарифів, енергоефективність, а також розширення комерційної участі в енергетичному секторі.
Окремо вказується, що "Партнерство з чистої енергетики" буде координувати зусилля в межах так званого Плану України - документа, який визначить перелік конкретних реформ для залучення міжнародної фінансової допомоги на наступні чотири роки.
У межах COP28 Міністерство енергетики України та Міністерство довкілля й енергетичної безпеки Італії домовилися співпрацювати у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.
США раніше оголосили про надання Україні 25 мільйонів доларів на відновлення постраждалого від російських атак енергетичного сектора.
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