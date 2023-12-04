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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Світові потужності ядерної енергетики зростуть утричі до 2050 року: заява
11:38 04.12.2023 |
У рамках міжнародного кліматичного саміту СОР28 понад 20 країн підписали декларацію, в якій йдеться про те, що вони зобов'язуються потроїти світові потужності ядерної енергетики до 2050 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Повідомляється, що збільшення потужностей ядерної енергетики допоможе скоротити глобальні викиди різних сполук вуглецю в атмосферу.
До країн, що підтримали декларацію, також входять Британія, Канада, Франція, Південна Корея, Україна та ОАЕ. Країни у спільній декларації заявили, що співпрацюватимуть, щоб потроїти ядерну потужність до 2050 року порівняно з рівнем 2020 року.
Ядерні санкції проти Росії
Нагадаємо, Україна вже тривалий час просить у Євросоюзу запровадити ядерні санкції, в рамках яких імпорт ядерного палива з Росії до країн блоку буде заборонено.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно зазначав, що наша країна вже запропонувала ЄС рішення, як припинити залежати від ядерного палива росіян.
Водночас жодних подальших результатів у вигляді рішення про нові обмеження поки що немає. Більше того, за даними ЗМІ, Європейський Союз, ймовірно, збільшив закупівлю ядерного палива в Росії у 2023 році, порівняно з довоєнними показниками.
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