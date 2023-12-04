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Україна домовилася з Італією про співпрацю у сфері відновлюваної енергетики
08:57 04.12.2023 |
Міністерство енергетики України та Міністерство довкілля й енергетичної безпеки Італії домовилися співпрацювати у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Міненергетики.
Відповідний документ підписали заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук та віце-міністр міністерства довкілля Італії Ванніа Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.
У заяві йдеться, що сторони домовилися про співпрацю у сфері енергетичного переходу та ВДЕ зокрема під час повоєнного відновлення й відбудови України задля досягнення цілей декарбонізації всього енергосектору.
Згідно з меморандумом, сторони планують спіпрацю у таких сферах інтересів:
* передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;
* обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;
* прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;
* посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів (NECP).
Раніше повідомляли, що США разом із партнерами працюють у трьох напрямках, щоб допомогти Україні захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак.
Перед цим США виділили Україні 25 мільйонів доларів на відновлення постраждалого від російських атак енергетичного сектора.
Також стало відомо, що Німеччина надасть 300 мільйонів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.
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