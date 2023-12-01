Проєкт водневого коридору з України отримав підтримку Єврокомісії

Європейська комісія 28 листопада включила водневий коридор з України в список проєктів, що становлять спільний (Projects of Common Interest, PCIs) та взаємний (Projects of Mutual Interest, PMIs) інтерес для європейської енергетичної системи. Про це повідомив Оператор ГТС України.

Список мають розглянути Європейський парламент та Рада ЄС, у яких є два місяці (а за потреби - ще два) на те, щоб прийняти чи відхилити список. Вносити зміни до списку вони не можуть. Якщо протягом цього терміну список не буде відхилено, він набере чинності, замінивши поточний п'ятий список PCI.

"Одним зі 166 схвалених проєктів став проєкт зі створення водневого коридору між Україною, Словаччиною, Чеською Республікою, Австрією та Німеччиною. Даний коридор відіграє значну роль в контексті зміцнення енергетичної безпеки України та має ключове значення для її інтеграції з європейською енергетичною мережею. Крім того, зазначений проєкт слугуватиме потужним драйвером розвитку водневої галузі в Україні та полегшуватиме українському водню доступ до європейського енергетичного ринку", - заявив Оператор ГТС.

Компанія вказує, що вперше в списку PCI одразу 65 проєктів водневої енергетики, що підтверджує прихильність Європейського союзу до політики зеленого переходу.

Підтримані Єврокомісією проєкти матимуть доступ до переваг у вигляді спрощених дозвільних та регуляторних процедур, а також зможуть отримувати фінансову підтримку від Фонду ЄС з питань сполученості Європи. Єврокомісія очікує, що втілення підтриманих проєктів допоможе подвоїти потужності мереж ЄС до 2030 року та досягнути частки енергії, отриманої з відновлюваних джерел, на рівні 42,5%.

Спільна ініціатива "Центральноєвропейський водневий коридор" спрямована на створення водневої магістралі в Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні, яка має гарні умови для виробництва зеленого водню, через Словаччину й Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС.

Партнерами проєкту виступають Оператор ГТС України, EUSTREAM (оператор ГТС Словаччини), NET4GAS (оператор ГТС Чехії) і OGE (провідний оператор ГТС Німеччини).

Водень збираються транспортувати через наявні газові труби.