США передали Україні два потужні автотрансформатори

В Україну прибули передані Сполученими Штатами два потужних автотрансформатори, що посилять енергетичну інфраструктуру.

Про це оголосила посол США Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

Посол повідомила, що у співпраці з "Укренерго" цього тижня доставили два автотрансформатори, які посилять енергосистему, та додала, що будуть і наступні партії допомоги.

"Ще два нові потужні автотрансформатори працюватимуть в українській мережі та посилять надійність енергопостачання споживачів взимку. Щиро дякуємо Уряду США, U.S. Embassy Kyiv Ukraine та USAID Проєкт енергетичної безпеки", - прокоментували в "Укренерго", додавши, що це дуже важливе обладнання у період високого навантаження на енергомережу.

Нагадаємо, в середині листопада США анонсували 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Також у п'ятницю стало відомо, що Нідерланди передали українським прикордонникам ще три польових шпиталі, адаптованих до зимових умов, і шість авто-медеваків.