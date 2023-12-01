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США передали Україні два потужні автотрансформатори
15:50 01.12.2023 |
В Україну прибули передані Сполученими Штатами два потужних автотрансформатори, що посилять енергетичну інфраструктуру.
Про це оголосила посол США Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".
Посол повідомила, що у співпраці з "Укренерго" цього тижня доставили два автотрансформатори, які посилять енергосистему, та додала, що будуть і наступні партії допомоги.
"Ще два нові потужні автотрансформатори працюватимуть в українській мережі та посилять надійність енергопостачання споживачів взимку. Щиро дякуємо Уряду США, U.S. Embassy Kyiv Ukraine та USAID Проєкт енергетичної безпеки", - прокоментували в "Укренерго", додавши, що це дуже важливе обладнання у період високого навантаження на енергомережу.
Нагадаємо, в середині листопада США анонсували 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.
Також у п'ятницю стало відомо, що Нідерланди передали українським прикордонникам ще три польових шпиталі, адаптованих до зимових умов, і шість авто-медеваків.
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