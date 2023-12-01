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АНАЛІТИКА

Експорт е/е у листопаді зменшився на 41%, імпорт зріс у 3,5 раза

 

Експорт електроенергії у листопаді склав 40,9 тис. МВт-год, що на 41% менше, ніж у жовтні, передає Енергореформа.

Згідно з інформацією, наданою Енергореформі DiXi Group з посиланням на портал Energy map, за результатами місяця, найбільші обсяги поставлено до Словаччини - 43% від загального обсягу (17,6 тис. МВт-год).

Ще 21% (8,7 тис. МВт-год) надійшов до Молдови.

В аналітичному центрі звертають увагу, що вперше за понад рік відбувався експорт до Румунії, який склав 14,7 тис. МВт-год або 36% загального обсягу.

До цього останній експорт до країни здійснювався у жовтні 2022 року. Відновлення поставок до/з Румунії стало можливим завдяки виконанню Україною вимог ЄС щодо проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року експорт електроенергії не здійснювався, він був зупинений ще в середині жовтня після початку масованих атак російських агресорів на енергосистему України.

Що стосується імпорту, то він у 1,5 раза перевищив експорт, склавши 60,7 тис. МВт-год.

З них 46% (27,7 тис. МВт-год) надійшло зі Словаччини, 35% (21,1 тис. МВт-год) - з Румунії (вперше з листопада 2022 року), 12% (7,7 тис. МВт-год) - з Польщі, 7% (4,2 тис. МВт*год) - з Молдови.

Порівняно з минулим місяцем, імпорт зріс у 3,5 раза. Порівняно з листопадом 2022 року, коли поставки майже не здійснювались, імпорт зріс у 470 разів.
 

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