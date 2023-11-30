Бізнес може купити індульгенцію від відключень електроенергії: роз'яснення Мінекономіки

Міністерство економіки опублікувало на своєму сайті роз'яснення щодо індульгенцій на ринку електроенергії, які дозволять бізнесу уникнути відключень у разі виникнення дефіциту генерувальних потужностей в енергосистемі.

"Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку Росії. Агресор знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн - Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України та Молдови", - йдеться в коментарі міністерки Юлії Свириденко.

До підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, можуть бути введені обмеження лише для запобігання системній аварії в об'єднаній енергетичній системі.

Схожий механізм діяв минулої зими, але термін його дії закінчився 30 квітня.

Міністерство вважає, що новий порядок кращий: порівнюючи з торішнім, зменшуються витрати на закупівлю імпортованої електроенергії та спрощується адміністрування, а термін дії постанови діятиме до завершення воєнного стану.

Щоб отримати індульгенцію, непобутовий споживач повинен відповідати кільком ознакам:

→ має автоматизовану систему контролю та обліку енергоресурсів (АСКОЕ);

→ частка імпорту з жовтня до квітня перевищує 50% від погодинного споживання (у травні-вересні цей показник має перевищувати 30%);

→ не має заборгованості за імпорт.