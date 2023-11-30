Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес може купити індульгенцію від відключень електроенергії: роз'яснення Мінекономіки

 

Міністерство економіки опублікувало на своєму сайті роз'яснення щодо індульгенцій на ринку електроенергії, які дозволять бізнесу уникнути відключень у разі виникнення дефіциту генерувальних потужностей в енергосистемі.

"Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку Росії. Агресор знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн - Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України та Молдови", - йдеться в коментарі міністерки Юлії Свириденко.

До підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, можуть бути введені обмеження лише для запобігання системній аварії в об'єднаній енергетичній системі.

Схожий механізм діяв минулої зими, але термін його дії закінчився 30 квітня.

Міністерство вважає, що новий порядок кращий: порівнюючи з торішнім, зменшуються витрати на закупівлю імпортованої електроенергії та спрощується адміністрування, а термін дії постанови діятиме до завершення воєнного стану.

Щоб отримати індульгенцію, непобутовий споживач повинен відповідати кільком ознакам:

→ має автоматизовану систему контролю та обліку енергоресурсів (АСКОЕ);
→ частка імпорту з жовтня до квітня перевищує 50% від погодинного споживання (у травні-вересні цей показник має перевищувати 30%);
→ не має заборгованості за імпорт.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3752
  0,0108
 0,03
EUR
 1
 39,9582
  0,1410
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1152  0,01 0,04 37,6596  0,01 0,03
EUR 40,4040  0,03 0,07 41,2036  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,00 0,00 36,3650  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес