У грудні 2023 року річні тарифи на газ для населення пропонують 12 постачальників





Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Пропозиції постачальників:

* "Еру Людям" - 7,70 гривень

* "Енерджі трейд груп" - 7,799

* "Нафтогаз України" - 7,96

* "Тернопільгаз збут" - 7,96

* "Прикарпат енерго трейд" - 7,98

* "Полтавагаз збут" - 7,99

* "Галнафтогаз" - 7,99

* "Львівенергозбут" - 8,20

* "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

* "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

* "Асканія Енерджі" - 9,95

* "СвітлоГаз" - 9,99.

Водночас після того, як у травні 2022 року "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія замає понад 98% ринку постачання газу для населення.

Ціни на газ

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Водночас ціни для промислових підприємств в Україні зростають четвертий місяць поспіль. У жовтні вартість становила 15 196 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 2,3% більше, ніж на місяць раніше. Проте за останній рік ціна опустилася у 2,5 рази.

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США та країнах Африки, подальша орієнтація постачання дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках, а також більш збалансоване накопичення запасів у зв'язку з поставками СПГ.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни впадуть на 61,9% до 517,1 доларів за тисячу кубометрів, у 2024 році зростуть на 2,9% до 532,3 доларів, у 2025 році впадуть на 18,9% до 431,8 доларів.