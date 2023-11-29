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АНАЛІТИКА

Оператор ГТС пропонує «розвернути» Трансбалканський газопровід для наповнення українських сховищ

 

"Оператор ГТС України" пропонує створити гарантовану потужність уздовж усього Трансбалканського маршруту для роботи газопроводу в реверсному режимі.

Керівник компанії Дмитро Липпа представив відповідний проект під час зустрічі високого рівня ініціативи Вертикальний коридор у Софії (Болгарія) з генеральними директорами операторів ГТС Болгарії, Греції, Словаччини, Румунії та Угорщини, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОГТСУ.

"ОГТСУ висловив готовність приєднатися до Меморандуму про вертикальний коридор і спільних робочих груп. Під час семінару представники українського оператора звернули увагу на потребу розширити потужності болгарської та румунської газотранспортної системи. Адже пропускна здатність саме болгарської ГТС є критичною точкою для забезпечення додаткового потоку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оцінка попиту, яку провели оператори ГТС України, Румунії та Молдови, показала потребу у 20 млн кубометрів для транспортування Трансбалканським маршрутом до українських підземних газових сховищ. Зазначається, що Трансбалканський газопровід вже частково працює в реверсі: в 2023 році цим маршрутом прокачано понад 0,5 млрд куб. м газу.

Партнери підтримують ОГТСУ в бажанні приєднатись до Меморандуму про вертикальний коридор та переконані, що співпраця операторів ГТС, поєднання існуючої інфраструктури та проектів з її розширення допоможуть посилити енергетичну безпеку регіону.

Як повідомлялося, у жовтні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила знижувальні коефіцієнти для точок міждержавних з'єднань «Ананьїв» та «Гребеники» на кордоні з Молдовою. Застосування таких коефіцієнтів дозволить збільшити обсяг транспортування природного газу трансбалканським напрямком до України.

Трансбалканський газопровід - магістральний газопровід, що проходить територією України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини. Раніше використовувався для постачання російського газу на Балкани.

У 2019 році частину інфраструктури Трансбалканського газопроводу (на території Туреччини та Болгарії) включено до складу газопроводу Балканський потік.

З 2021 року по частині газопроводу, що залишилася (у Румунії), здійснювалися реверсні поставки російського газу з МГ Турецький потік до Угорщини (з використанням інфраструктури газопроводу BRUA).
 

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