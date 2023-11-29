Синхронізацію енергосистем України та ЄС повністю завершили

Процес синхронізації енергосистем України та ЄС повністю завершено, можливості для імпорту електроенергії з Європи збільшено до 1700 МВт.

Про це голова правління оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"ENTSO-E також збільшило на 500 МВт технічну можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови - до 1700 МВт. Таке рішення було прийнято нашими партнерами після відповідних досліджень безпечної та стабільної синхронної роботи української та європейської енергосистем. І це суттєвий внесок у стійкість нашої енергосистеми під час холодів та можливих атак ворога на енергетичні об'єкти", - написав Кудрицький.

Крім того, ЕNTSO-E визнало, що Укренерго виконало ключові технічні заходи, необхідні для постійної синхронізації української та європейської енергосистем.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував європейським партнерам за посилення енергетичної стійкості України завдяки синхронізації енергосистем.

«Українська енергомережа об'єдналася з європейською ще в березні 2022 року. Ми отримали «енергетичний безвіз», але на цьому наша енергетична інтеграція з Європою не зупинилася. Сьогодні регіональна група ENTSO-E (мережа операторів системи передачі електроенергії) в Брюсселі ухвалила рішення про переведення України з тимчасового режиму на постійну синхронізацію», - написав Шмигаль у Телеграмі.

Він зазначив, що Україна розширює енергетичні можливості: «Протидіємо російським варварам, які хочуть занурити нас у темряву. Дякуємо європейським партнерам за підтримку. Об'єднані для перемоги України».

Як повідомлялося, у червні 2023 року Європейська мережа операторів системи передачі континентальної Європи (ENTSO-E) збільшила технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну та Молдову до 1200 МВт.

Технічна можливість для експорту з України/Молдови до Європи становить 400 МВт.