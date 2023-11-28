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АНАЛІТИКА

USAID внесе до Фонду підтримки енергетики $25 мільйонів

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зробить перший внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 25 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного співтовариства підписали угоду про грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 25 мільйонів доларів США (23 мільйони євро). Це перший внесок уряду США до фонду, створеного за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна сума зобов'язань щодо внесків партнерів до Фонду підтримки енергетики сягнула понад 329 млн євро. З них на рахунок уже перераховано близько 192 млн євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми - анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку фонду найближчим часом.

З початку 2023 року в межах Фонду підтримки енергетики укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 млн євро.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та Секретаріат Енергетичного співтовариства домовилися про співпрацю при верифікації та документуванні використання міжнародної допомоги енергетичними компаніями.
Ключові теги: США
 

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