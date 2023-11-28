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«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив понад 26 мільярдів за «зеленим» тарифом
11:49 27.11.2023 |
Державне підприємство "Гарантований покупець" станом на 17 листопада 2023 року виплатило виробникам електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), 26,07 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфографіці держпідприємства.
Зазначається, що 25,1 млрд грн із загальної суми виплачено за електроенергію з ВДЕ, придбану у 2023 році.
Рівень розрахунків "Гарантованого покупця" перед виробниками "зеленої" енергії становить: за 2023 рік - 54,38%, за 2022 рік - 55,3%, за 2021 рік - 99,04%.
Найнижчий рівень розрахунків - за травень 2022 (19,1%), березень 2022 (20,3%) та червень 2022 (26,9%).
Усього з початку 2023 року "Гарантований покупець" придбав 7,483 млн МВт-год. електроенергії з ВДЕ. Найбільшу частку в загальному обсязі придбаної електроенергії - 73,6% - становить сонячна енергія. Частка енергії вітру становить 11,8%, біоенергії - 11,9%, гідроенергетики - 2,7%.
Як повідомлялося, загальний борг між різними учасниками ринку електричної енергії перевищує 60 млрд грн.
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