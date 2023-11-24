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АНАЛІТИКА

Укренерго вчора застосовувало аварійну допомогу з Румунії

 

НЕК "Укренерго" 23 листопада застосовувало аварійну допомогу з Румунії для покриття дефіциту в енергосистемі. Станом на 24 листопада внаслідок потепління дефіцит відсутній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

"Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням "Укренерго" 23 листопада активувало аварійну допомогу від оператора системи передачі Румунії загальним обсягом 1200 МВт-год", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ранок 24 листопада один з блоків електростанцій після ремонту повернувся в роботу, але на декількох тривають аварійні ремонти. Водночас потепління сприяє зменшенню споживання, і в п'ятницю дефіцит в енергосистемі відсутній.

"Але синоптики попереджають про нову хвилю похолодання вже в неділю, тож, будь ласка, продовжуйте споживати ощадливо", - застерегли в Укренерго.

У п'ятницю, 24 листопада, імпорт електроенергії запланований протягом доби зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 3 743 МВт-год. Експорт здійснювався виключно у нічні години мінімального споживання до Румунії обсягом 450 МВт-год.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" увечері 22 листопада залучало аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії.
 

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