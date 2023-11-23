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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Міненерго розпочинає позапланові перевірки ТЕС через масове виведення у ремонт енергоблоків
17:44 23.11.2023 |
Міністерство енергетики доручило Держенергонагляду перевірити стан енергоблоків теплової генерації, які вчора, 22 листопада, були терміново та позапланово виведені в аварійний ремонт. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Держенергонагляд має з'ясувати причини та доцільність виведення блоків у ремонт. Про результати буде повідомлено згодом.
Минулої доби в аварійний ремонт одразу вийшли сім енергоблоків теплової генерації: шість блоків - в управлінні компанії ДТЕК Енерго й один - компанії Центренерго.
Через це в піковий вечірній час споживання в енергосистемі виник тимчасовий незначний (менше ніж 1% від добового обсягу споживання) дефіцит електроенергії.
Дефіцит був покритий шляхом аварійної допомоги з Польщі, Румунії та Словаччини.
Ситуація, що виникла, не свідчить про критичну ситуацію в енергосистемі. Відключень споживачів не було і не планується, наголошують у Міненерго.
До вечора вчорашнього дня вдалося під'єднати до енергосистеми чотири енергоблоки ТЕС, що додало понад 700 МВт потужності.
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