Міненерго розпочинає позапланові перевірки ТЕС через масове виведення у ремонт енергоблоків

Міністерство енергетики доручило Держенергонагляду перевірити стан енергоблоків теплової генерації, які вчора, 22 листопада, були терміново та позапланово виведені в аварійний ремонт. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Держенергонагляд має з'ясувати причини та доцільність виведення блоків у ремонт. Про результати буде повідомлено згодом.

Минулої доби в аварійний ремонт одразу вийшли сім енергоблоків теплової генерації: шість блоків - в управлінні компанії ДТЕК Енерго й один - компанії Центренерго.

Через це в піковий вечірній час споживання в енергосистемі виник тимчасовий незначний (менше ніж 1% від добового обсягу споживання) дефіцит електроенергії.

Дефіцит був покритий шляхом аварійної допомоги з Польщі, Румунії та Словаччини.

Ситуація, що виникла, не свідчить про критичну ситуацію в енергосистемі. Відключень споживачів не було і не планується, наголошують у Міненерго.

До вечора вчорашнього дня вдалося під'єднати до енергосистеми чотири енергоблоки ТЕС, що додало понад 700 МВт потужності.