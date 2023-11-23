«Нафтогаз» залучить у ЄБРР 200 млн євро

НАК "Нафтогаз України" залучить у Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) EUR200 млн для зміцнення енергетичної безпеки країни, повідомила пресслужба компанії в середу ввечері.

За її даними, відповідну угоду підписали голова НАК Олексій Чернишов і керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"Це дуже важливий крок для зміцнення енергетичної стійкості нашої країни в умовах війни. Я щиро вдячний ЄБРР та безпосередньо Маттео Патроне за співпрацю та послідовну підтримку України в цей непростий час", - зазначив Чернишов.

У пресслужбі також уточнили, що кредитна угода набуде чинності після оформлення держгарантій.

ЄБРР у своєму пресрелізі уточнює, що кредитне фінансування спрямоване на створення "Нафтогазом" стратегічних запасів газу. Кредитний ризик із банком розділили Норвегія та Нідерланди.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" наприкінці 2022 року залучив кредит ЄБРР на EUR300 млн, а на початку 2023 року отримав грант майже на EUR200 млн на закупівлю газу.