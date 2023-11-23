Фінансові новини
- |
- 23.11.23
- |
- 13:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Нафтогаз» залучить у ЄБРР 200 млн євро
12:55 23.11.2023 |
НАК "Нафтогаз України" залучить у Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) EUR200 млн для зміцнення енергетичної безпеки країни, повідомила пресслужба компанії в середу ввечері.
За її даними, відповідну угоду підписали голова НАК Олексій Чернишов і керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.
"Це дуже важливий крок для зміцнення енергетичної стійкості нашої країни в умовах війни. Я щиро вдячний ЄБРР та безпосередньо Маттео Патроне за співпрацю та послідовну підтримку України в цей непростий час", - зазначив Чернишов.
У пресслужбі також уточнили, що кредитна угода набуде чинності після оформлення держгарантій.
ЄБРР у своєму пресрелізі уточнює, що кредитне фінансування спрямоване на створення "Нафтогазом" стратегічних запасів газу. Кредитний ризик із банком розділили Норвегія та Нідерланди.
Як повідомлялося, "Нафтогаз" наприкінці 2022 року залучив кредит ЄБРР на EUR300 млн, а на початку 2023 року отримав грант майже на EUR200 млн на закупівлю газу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
ТОП-НОВИНИ
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
|Україна не робитиме виключень для угорської меншини, щоб відкрити шлях до ЄС
|Єврокомісія поки не готова розблокувати кошти для Угорщини
|Новий пакет допомоги від Німеччини: БМП Marder, танк для розмінування, 155-мм снаряди
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» залучить у ЄБРР 200 млн євро
|Польські перевізники заблокували четвертий КПП на кордоні з Україною
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.11.23
|Українці з початку року взяли мікрокредитів на 30 мільярдів
|Роботодавцям компенсували перший мільйон гривень за працевлаштування людей із інвалідністю
|Європарламент проголосував за включення атомної енергетики до переліку «зелених технологій»
|Нафта впала більш ніж на 1% на тлі невизначеності щодо відкладеної зустрічі ОПЕК+
Бізнес
|Майже весь колектив OpenAI вимагає повернути Альтмана та погрожує «втечею» у Microsoft — Суцкевер теж підписався!
|Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 3: новий процесор середнього рівня зі швидшим CPU і потужнішим GPU
|SpaceX втратила Starship через 9 хвилин після старту, а ракета Super Heavy вибухнула під час спуску в Мексиканську затоку
|ЄК схвалила створення Renault СП з китайською Geely
|Huawei Mate 60 Pro+ обійшов Mate 60 Pro і став найкращим камерофоном у рейтингу DxOMark
|Apple, Disney, Sony Pictures та інші компанії припинили всю рекламу в X (Twitter) через Ілона Маска та антисемітський пост
|Велика Британія першою у світі ліцензувала інструмент редагування генів CRISPR — для лікування спадкових анемій