Європарламент проголосував за включення атомної енергетики до переліку «зелених технологій»

Європейський парламент проголосував за включення ядерної енергії до переліку 17 так званих «зелених» технологій, вказаних у Законі ЄС про промисловість з нульовим рівнем викидів.

Утім, остаточний список ще має бути узгоджений з державами-членами ЄС, передає кореспондентка Укрінформу.

«Я радий, що ми змогли внести ядерну енергію на один рівень із відновлюваними джерелами енергії, до технологій з нульовим рівнем викидів. Всі ці джерела виробництва мають важливе значення для декарбонізації нашої економіки", - наголосив депутат Європарламенту Крістоф Грудлер.

«Підвищення цін на енергоносії після незаконної військової агресії Російської Федерації проти України дало потужний поштовх для прискорення реалізації Європейського зеленого курсу та посилення стійкості Енергетичного Союзу шляхом прискорення переходу до чистої енергетики та припинення будь-якої залежності від викопного палива, що експортується з Російської Федерації», - йдеться в обгрунтуванні до Закону про промисловість з нульовим рівнем викидів.

Перелік технологій із нульовим рівнем викидів парникових газів є позицією депутатів Європарламенту щодо проєкту закону, який ставить за мету до 2030 року виробляти 40% від потреб ЄС на цих ринках, на які також претендують Китай і США.

17 технологій включають, зокрема, відновлювану енергію (вітрову та сонячну), ядерну енергію, зберігання енергії; уловлювання, транспортування, впорскування, зберігання та використання двоокису вуглецю, метану та закису азоту; водень, альтернативні види палива, біометан, теплові насоси та біоматеріали.

Мета законодавців полягає в тому, щоб дозволити кожній країні ЄС розвивати ті технології, які відповідають її національним потребам і можливостям. Ставку на розвиток ядерної енергетики робить, зокрема, Франція.

Метою ЄС є надання регуляторної підтримки цим галузям з метою досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року, а також зміцнення свого енергетичного суверенітету.

Запропонований депутатами Закон про промисловість з нульовим рівнем викидів буде переданий країнам-членам ЄС на переговори в Раді міністрів на початку грудня для остаточного доопрацювання.

Як повідомлялось, Україна підтримала комюніке про важливість АЕС для досягнення кліматичної нейтральності. А українські фахівці-ядерники співпрацюватимуть з Агентством з ядерної енергії (NEA).