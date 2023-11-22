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В Україні зафіксували дефіцит електроенергії, ввечері він може збільшитися
13:00 22.11.2023 |
У середу, 22 листопада, в енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії. В "Укренерго" прогнозують, що у вечірні години він може збільшитися.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що є три основні причини дефіциту: збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій та недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.
"Збільшення споживання через похолодання спричинило додаткове навантаження на електростанції. Частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту. Водночас енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби.
Минулої доби, середньодобова температура була на 5,8°C нижче, ніж тиждень тому. Тож, вечірній максимум споживання електроенергії 21 листопада був на 9% вищим, ніж 14 листопада.
Експорт електроенергії сьогодні здійснювався у нічні години мінімального споживання до Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 720 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.
При цьому імпорт електроенергії здійснюється у денні та нічні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 2 707 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 507 МВт.
Загалом станом на ранок 22 листопада через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів.
Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.
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