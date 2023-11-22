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П'ятий енергоблок Запорізької АЕС переводять у "холодний зупин", - МАГАТЕ
09:14 22.11.2023 |
П'ятий енергоблок тимчасово окупованої Запорізької АЕС переводять із режиму "гарячий зупин" в режим "холодний зупин".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.
Це зроблено для того, щоб мати можливість визначити причину виявлення бору в контурі охолодження. Після переведення п'ятого енергоблоку в "холодну зупинку" в режимі "гаряча зупинка" залишиться лише один із шести реакторів станції для виробництва пари та опалення.
"Холодний зупин" - це безпечний стан ядерного реактора, при якому він заглушений, і має низький тиск і температуру води, що охолоджує. При режимі гарячої зупинки вода нагрівається від непрацюючого реактора.
Перехід реакторної установки в режим "холодний зупин" розпочався 20 листопада. За планами, його мали завершити наступного дня, 21 листопада. Концентрація бору в порушеному контурі охолодження, як повідомило МАГАТЕ, не перевищує допустимих технічних умов меж.
Ситуація на ЗАЕС
Нагадаємо, що 19 листопада на тимчасово окупованому росіянами Запорізькій АЕС стався витік борованої води з теплоносія першого контуру п'ятого енергоблоку.
Перед цим, 16 листопада, в "Енергоатомі" заявили, що на ЗАЕС внаслідок дій інтервентів на 5-му енергоблоці триває витік реагентів з першого контуру до другого.
Додамо, що 14 листопада на станції стався частковий блекаут - знеструмлено енергоблок №6 ЗАЕС, потім запустилися дизель-генератори та системи безпеки. У такому режимі блок був 90 хвилин.
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