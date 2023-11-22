Уряд спростив постачання в Україну товарів оборонного призначення

Кабінет Міністрів змінив Порядок постачання товарів оборонного призначення під час особливого періоду, передбачивши спрощення процедури постачання іноземних зразків товарів оборонного призначення.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Внесено зміни до Порядку постачання товарів оборонного призначення під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зміни передбачають спрощення процедури постачання зразків товарів оборонного призначення іноземного виробництва та розроблених вітчизняними підприємствами для забезпечення ними складових сил безпеки та оборони під час дії воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким максимально спростив процедуру ввезення в Україну безпілотників та розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу.