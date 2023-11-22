Кулеба та глави МЗС країн G7 і партнерів скоординували допомогу для української енергосистеми в проходженні зими

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв онлайн-участь у розширеному засіданні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" і партнерів, присвяченому захисту й зміцненню української енергосистеми для проходження зимового періоду, повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба поінформував колег про підготовку України до зими, захисту від російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, посилення протиповітряної оборони та захисту енергосистеми.

"Україна вже доклала багато зусиль для підготовки до зимового періоду та протидії загрозам російського терору проти нашої енергосистеми. Сьогодні ми готові до зими краще, ніж минулого року. Ми глибоко вдячні міжнародним партнерам, які активно допомагають нам у цьому. Зараз перед нами стоять два ключові завдання: подальше зміцнення протиповітряної оборони України та надання енергетичного обладнання для нашої енергосистеми", - заявив міністр.

Він також назвав конкретні кроки, втілення яких дасть змогу посилити захист критичної інфраструктури України від російських ударів.

"Посилення протиповітряної оборони - це найкращий спосіб запобігти новим пошкодженням нашої енергосистеми. Ми вдячні партнерам за вже надану допомогу та розраховуємо на подальше збільшення кількості зенітно-ракетних комплексів, зенітної артилерії, систем боротьби з дронами, обладнання радіоелектронної боротьби та боєприпасів для ППО", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, другим пріоритетом є надання енергетичного обладнання, зокрема додаткових трансформаторів, газових турбін та іншого устаткування, необхідного для оперативного відновлення та посилення енергосистеми України. У цьому контексті він подякував партнерам за вже укладені контракти на придбання трансформаторів та іншого обладнання для українських потреб.

Під час засідання низка країн та організацій оголосили про готовність надати додаткове обладнання та фінансування для захисту й посилення української енергосистеми протягом зими.

Кулеба додав, що довгостроковою метою України є повна інтеграція в енергетичний ринок ЄС завдяки створенню в державі децентралізованої, гнучкої та стійкої енергетичної системи, заснованої, зокрема, на відновлюваних джерелах енергії.

У засіданні, скликаному США та Японським головуванням G7, узяли участь країни "Групи семи", а також Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швеція, керівництво ЄБРР, ПРООН, Світового Банку, Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA та Європейського енергетичного співтовариства.