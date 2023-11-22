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Азербайджан відправив в Україну нову партію допомоги для енергетики
23:07 21.11.2023 |
Із Азербайджану в Україну відправили другу частину гуманітарної допомоги, яка складається із електрообладнання.
Про це повідомляє АПА, передає Укрінформ.
До складу гуманітарного вантажу входять понад 900 тисяч метрів електричних кабелів і проводів, а також 18 трансформаторів і трансформаторних підстанцій.
Автоколона з 23 фур із гуманітарною допомогою, надана Міністерством енергетики Азербайджану, виїхала сьогодні з території Сумгаїтського технологічного парку. Згідно з розпорядженням президента країни Ільхама Алієва, найближчим часом заплановано відправити в рамках гуманітарної допомоги в Україну чергові партії електрообладнання загальною вартістю 7,6 млн доларів США.
Як повідомляв Укрінформ, першу партію гуманітарної допомоги Україні Азербайджан відправив наприкінці жовтня.
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