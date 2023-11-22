Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азербайджан відправив в Україну нову партію допомоги для енергетики

 

Із Азербайджану в Україну відправили другу частину гуманітарної допомоги, яка складається із електрообладнання.

Про це повідомляє АПА, передає Укрінформ.

До складу гуманітарного вантажу входять понад 900 тисяч метрів електричних кабелів і проводів, а також 18 трансформаторів і трансформаторних підстанцій.

Автоколона з 23 фур із гуманітарною допомогою, надана Міністерством енергетики Азербайджану, виїхала сьогодні з території Сумгаїтського технологічного парку. Згідно з розпорядженням президента країни Ільхама Алієва, найближчим часом заплановано відправити в рамках гуманітарної допомоги в Україну чергові партії електрообладнання загальною вартістю 7,6 млн доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, першу партію гуманітарної допомоги Україні Азербайджан відправив наприкінці жовтня.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0453
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 39,4660
  0,0674
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2683  0,03 0,09 37,7993  0,02 0,05
EUR 40,3783  0,13 0,32 41,1566  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0200  0,06 0,17 36,0450  0,06 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес