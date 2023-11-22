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Борги за електроенергію за «зеленим тарифом» перевищили 32 мільярди
15:43 21.11.2023 |
Заборгованість НЕК "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, за рахунок якої сплачується більшість електроенергії за "зеленим тарифом", досягла 32,74 млрд грн.
Про це повідомляє держпідприємство "Гарантований покупець".
За його даними, рівень розрахунків за "зеленим тарифом" у 2023 році складає 54,38%, він коливається від 90,9% у січні до 45,1% у червні. У липні він становив 56%, а у вересні - 47%, у жовтні - 66,9%.
Рівень розрахунків за вироблену у 2022 році електроенергію за "зеленим тарифом" складає 55,3%, у 2021 році - 99%.
З початку цього року за вироблену у 2023 році електроенергію ВДЕ сплачено 25,1 млрд грн, ще 0,97 млрд грн перераховано у рахунок погашення заборгованості за минулий рік.
Як повідомлялося, станом на 1 серпня 2023 року заборгованість "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу ВДЕ складала 25 млрд грн.
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