Борги за електроенергію за «зеленим тарифом» перевищили 32 мільярди

Заборгованість НЕК "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, за рахунок якої сплачується більшість електроенергії за "зеленим тарифом", досягла 32,74 млрд грн.

Про це повідомляє держпідприємство "Гарантований покупець".

За його даними, рівень розрахунків за "зеленим тарифом" у 2023 році складає 54,38%, він коливається від 90,9% у січні до 45,1% у червні. У липні він становив 56%, а у вересні - 47%, у жовтні - 66,9%.

Рівень розрахунків за вироблену у 2022 році електроенергію за "зеленим тарифом" складає 55,3%, у 2021 році - 99%.

З початку цього року за вироблену у 2023 році електроенергію ВДЕ сплачено 25,1 млрд грн, ще 0,97 млрд грн перераховано у рахунок погашення заборгованості за минулий рік.

Як повідомлялося, станом на 1 серпня 2023 року заборгованість "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу ВДЕ складала 25 млрд грн.