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АНАЛІТИКА

В аварійний ремонт вивели п’ять енергоблоків ТЕС - Укренерго

 

В Україні 20 листопада 2023 року в аварійний ремонт виведено 5 енергоблоків теплоелектростанцій. Обмеження споживання не вводилися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Відключено в аварійний ремонт протягом доби п'ять енергоблоків на теплоелектростанціях в різних регіонах. Попри відключення енергоблоків, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів. Ліміти споживання не запроваджувались", - йдеться у повідомленні.

У вівторок, 21 листопада, імпорт електроенергії запланований у вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 860 МВт-год. Експорт здійснюється протягом вночі до Словаччини та Румунії, загальним обсягом 900 МВт-год.

Як повідомлялося, 20 листопада НАЕК "Енергоатом" вивів із ремонту та підключив до енергосистеми останній з дев'яти енергоблоків АЕС, що підконтрольні компанії.
 

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