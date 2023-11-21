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В аварійний ремонт вивели п’ять енергоблоків ТЕС - Укренерго
13:43 21.11.2023 |
В Україні 20 листопада 2023 року в аварійний ремонт виведено 5 енергоблоків теплоелектростанцій. Обмеження споживання не вводилися.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
"Відключено в аварійний ремонт протягом доби п'ять енергоблоків на теплоелектростанціях в різних регіонах. Попри відключення енергоблоків, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів. Ліміти споживання не запроваджувались", - йдеться у повідомленні.
У вівторок, 21 листопада, імпорт електроенергії запланований у вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 860 МВт-год. Експорт здійснюється протягом вночі до Словаччини та Румунії, загальним обсягом 900 МВт-год.
Як повідомлялося, 20 листопада НАЕК "Енергоатом" вивів із ремонту та підключив до енергосистеми останній з дев'яти енергоблоків АЕС, що підконтрольні компанії.
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