Ударний дрон Backfire готовий до серійного виробництва - Федоров

Стійкий до російського РЕБу ударний дрон Backfire "пройшов комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації", повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Пташка" вже пройшла комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації. Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БПЛА", - написав Федоров у телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначив Федоров, Backfire демонструє хороші результати на фронті: "За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном "Злі птахи" ЗСУ, які допомагають удосконалювати БПЛА".

За словами віцепрем'єра, Backfire - ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БПЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога і допомагає вражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади та командні пункти.

"Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу. Також через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Це убезпечує операторів", - наголосив Федоров.

"Продовжуємо збільшувати кількість безпілотників на фронті. Якщо теж маєте розробки, які допоможуть Силам оборони, подавайте заявку через платформу Brave1", - наголосив Федоров.