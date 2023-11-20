Фінансові новини
- |
- 20.11.23
- |
- 19:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ударний дрон Backfire готовий до серійного виробництва - Федоров
17:47 20.11.2023 |
Стійкий до російського РЕБу ударний дрон Backfire "пройшов комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації", повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Пташка" вже пройшла комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації. Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БПЛА", - написав Федоров у телеграм-каналі в понеділок.
Як зазначив Федоров, Backfire демонструє хороші результати на фронті: "За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном "Злі птахи" ЗСУ, які допомагають удосконалювати БПЛА".
За словами віцепрем'єра, Backfire - ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БПЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога і допомагає вражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади та командні пункти.
"Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу. Також через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Це убезпечує операторів", - наголосив Федоров.
"Продовжуємо збільшувати кількість безпілотників на фронті. Якщо теж маєте розробки, які допоможуть Силам оборони, подавайте заявку через платформу Brave1", - наголосив Федоров.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Керівництво Держспецзв'язку викрили в розкраданні 62 мільйонів: голову та заступника звільнили
|До Києва з «повідомленням про підтримку» приїхав глава Пентагону
|У Раду внесли законопроєкт про обіг віртуальних активів: які податки пропонують ввести
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ввезення гуманітарки: Використовувати паперові декларації можна до 1 квітня 2024 року
|Ударний дрон Backfire готовий до серійного виробництва - Федоров
|Шурма визнав, що вклав $10 мільйонів власних коштів у «зелений» бізнес свого брата
|НКРЕКП не прогнозує зростання тарифів на електроенергію для бізнесу
|В Україні з'явилася грантова програма «Початок» для жінок у бізнесі
|Банки минулого тижня видали ще ₴1,5 мільярда доступних кредитів
Бізнес
|Єврокомісія відмовляється від реклами на Twitter (X) - ЗМІ
|IBM скасував рекламу в X/Twitter після того, як Маск підтримав допис про «білу гордість»
|«Е-резидент» у смартфоні — Мінцифри оголосило тендер на розробку мобільного застосунку
|Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT
|Apple планує спростити листування між iPhone та Android, - Bloomberg
|OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит
|Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA