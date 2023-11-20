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НКРЕКП не прогнозує зростання тарифів на електроенергію для бізнесу
17:39 20.11.2023 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не прогнозує зростання тарифів на електроенергію для бізнесу після вступу в дію нових цінових обмежень на короткострокових ринках.
Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив голова регулятора Костянтин Ущаповський, передає Укрінформ.
Він нагадав, що бізнес купує електроенергію на чотирьох сегментах ринку і за ринковою ціною.
"Ми не прогнозуємо зростання тарифів для юридичних осіб після підняття прайс-кепів. Це ринок. Ціна буде сформована ринкова; у разі негараздів ми будемо реагувати", - сказав Ущаповський.
За його словами, підняття цінових обмежень покликане вирішити два завдання. Перше - подальша покрокова лібералізація українського енергоринку і наближення його правил до правил ЄС. Друге - створення умов для залучення до високоменеврених потужностей, які можуть включатись упродовж доби на дуже короткий період, але навантаження, коли попит на електроенергію найбільший.
Ущаповський також наголосив, що для населення тарифи на електроенергію залишаються незмінними.
Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові прайс-кепи на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках електроенергії, що діятимуть із 1 грудня.
На РДН та ВДР встановлені такі максимальні граничні ціни: з 00:00 до 07:00 - 3 000,00 грн/МВт-год; з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 17:00 та з 22:00 до 23:00 - 5 600,00 грн/МВт-год; з 08:00 до 11:00 - 6 900,00 грн/МВт-год; з 17:00 до 24:00 - 7 500,00 грн/МВт-год. На балансуючому ринку максимальна гранична ціна встановлена на рівні 125% від ціни РДН.
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