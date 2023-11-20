Енергооб'єкти отримали три рівні захисту: Держагентство відновлення розкрило деталі

Урядом України та Генеральним штабом ЗСУ було прийнято рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури. Усі проектні рішення узгоджуються з Генштабом та Державною службою надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.

" Перший рівень захисту - спорудження габіонів та біг-бегів. На сьогодні Агентство відновлення захищає 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів та ракет", - сказав голова агентства Мустафа Найєм.

Другий рівень - це захист від дронів та шахедів. Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі "Укренерго", починаючи з березня цього року. Під захистом 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій рівень - захист від ракет. Під захистом 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях. "Тут працюємо спільно з "Укренерго" - вони формують завдання на проектування та будівництво", - повідомили в прес-службі.

За даними прес-служби, під час проектування використовуються вихідні дані від Генштабу, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США.

Габіони - це різновид огороджувальних конструкцій, виготовлених із міцної металевої сітки, наповненої камінням. Біг-бег - м'який контейнер, промислова тара, вироблена з гнучкого матеріалу і призначена для перевезення та зберігання різного роду вантажів і матеріалів, що мають сипучу консистенцію, такі, пісок.

Три рівні захисту

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що, енергетичні об'єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.

Як повідомив голова "Укренерго", перший рівень захисту у вигляді мішків з піском - базовий, що лишився з минулої зими, а стосовно другого і третього рівнів захисту, то, як стверджує Кудрицький, "ці роботи зараз виконуються активно". На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, він припустив, що це може бути в листопаді, "до холодів повинні встигнути".