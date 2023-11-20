Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На українських АЕС завершили ремонт: усі дев'ять атомних блоків виробляють електроенергію

 

«Енергоатом» завершив планові ремонти на останньому, 9-му атомному блоці вітчизняної АЕС. Відтепер на повну потужність працюють усі енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Укрінформ із посиланням на Міненерго.

"Масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях, яка тривала кілька місяців, завершено ще до початку зими. І це надзвичайно важливо, адже саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії", - сказав Галущенко.

Він також наголосив, що фахівці Енергоатома спільно з партнерами з компанії Westinghouse зробили все можливе, аби атомні блоки ВВЕР-440, на яких раніше використовували російське паливо, вже цього року працювали на паливі, виробленому на заводі компанії у Швеції.

Галущенко відзначив професійну роботу енергетиків, зокрема атомників, які працювали з випередженням графіків, щоб енергоблоки АЕС могли виробляти електроенергію до завершення осінньо-зимового періоду.

Як повідомляв Укрінформ, НАЕК «Енергоатом» планує збудувати завод з виробництва основного обладнання для малих модульних реакторів (ММР) за технологією американської компанії Holtec.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0496
  0,0898
 0,25
EUR
 1
 39,3986
  0,1404
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2334  0,05 0,15 37,8169  0,00 0,01
EUR 40,2476  0,10 0,24 41,0438  0,13 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0800  0,09 0,26 36,1100  0,08 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес