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На українських АЕС завершили ремонт: усі дев'ять атомних блоків виробляють електроенергію
12:55 20.11.2023 |
«Енергоатом» завершив планові ремонти на останньому, 9-му атомному блоці вітчизняної АЕС. Відтепер на повну потужність працюють усі енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Укрінформ із посиланням на Міненерго.
"Масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях, яка тривала кілька місяців, завершено ще до початку зими. І це надзвичайно важливо, адже саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії", - сказав Галущенко.
Він також наголосив, що фахівці Енергоатома спільно з партнерами з компанії Westinghouse зробили все можливе, аби атомні блоки ВВЕР-440, на яких раніше використовували російське паливо, вже цього року працювали на паливі, виробленому на заводі компанії у Швеції.
Галущенко відзначив професійну роботу енергетиків, зокрема атомників, які працювали з випередженням графіків, щоб енергоблоки АЕС могли виробляти електроенергію до завершення осінньо-зимового періоду.
Як повідомляв Укрінформ, НАЕК «Енергоатом» планує збудувати завод з виробництва основного обладнання для малих модульних реакторів (ММР) за технологією американської компанії Holtec.
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