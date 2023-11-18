Шмигаль: Україна зараз може імпортувати 1,2 ГВт електроенергії

Україна наразі має розширені можливості для імпорту електроенергії з ЄС та може імпортувати 1,2 ГВт потужності.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«Маємо розширені можливості для імпорту електроенергії з ЄС. Зараз можемо імпортувати 1,2 ГВт потужності, хоча рік тому це було всього лише 500 МВт», - поінформував він.

Водночас очільник уряду відзначив, що активно продовжується робота з партнерами в питаннях енергетики.

«Маємо нові постачання систем ППО, що посилять захист енергооб'єктів. Сполучені Штати передали українським громадам 22 мобільні котельні та готують нові поставки», - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також нагадав, що Данія внесе у Фонд підтримки енергетики України 7 мільйонів євро.

«Загальний обсяг підтримки через Фонд уже перевищив 320 мільйонів євро», - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, до Фонду підтримки енергетики України невдовзі надійде перша частина внеску від Данії в розмірі 4 млн євро, ще 3 млн євро країна-партнерка надасть пізніше.