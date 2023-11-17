На ЗАЕС росіяни продовжують порушувати вимоги експлуатації обладнання - Енергоатом

Загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, передусім на енергоблоках 2, 4 та 6.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Фейсбуці.

"На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Це стосується передусім енергоблоків №№ 2, 4 та 6 Запорізької атомної електростанції, хоча й на інших окупанти не дотримуються низки технологічних вимог, покликаних гарантувати безпечну та коректну експлуатацію обладнання", - йдеться у повідомленні.

Так, росіяни використовують мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС), яке інтенсивно піниться при нагріванні. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів.

Це разом зі спробами перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного «холодного» стану в «гарячий» є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України та збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

Як повідомлялося, попри витік реагентів із першого контуру реактора в другий в енергоблоці №5 Запорізької атомної електростанції росіяни не переводять його у "холодний" стан.