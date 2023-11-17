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На ЗАЕС росіяни продовжують порушувати вимоги експлуатації обладнання - Енергоатом
16:04 17.11.2023 |
Загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, передусім на енергоблоках 2, 4 та 6.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Фейсбуці.
"На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Це стосується передусім енергоблоків №№ 2, 4 та 6 Запорізької атомної електростанції, хоча й на інших окупанти не дотримуються низки технологічних вимог, покликаних гарантувати безпечну та коректну експлуатацію обладнання", - йдеться у повідомленні.
Так, росіяни використовують мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС), яке інтенсивно піниться при нагріванні. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів.
Це разом зі спробами перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного «холодного» стану в «гарячий» є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України та збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.
Як повідомлялося, попри витік реагентів із першого контуру реактора в другий в енергоблоці №5 Запорізької атомної електростанції росіяни не переводять його у "холодний" стан.
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