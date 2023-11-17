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АНАЛІТИКА

Укренерго на 95% відновило функціональність високовольтних підстанцій

 

У ході ремонтної кампанії НЕК "Укренерго" на 95% відновила функціонал своїх підстанцій та відремонтувало 5 тис. км ліній електропередачі, з них 1 тис. км ліній були відбудовані з нуля.

Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Ми на 95% відновили функціональність всіх наших підстанцій. Ми також відремонтували або відновили з нуля близько 5 тис. км магістральних повітряних ліній", - сказав Кудрицький.

Зокрема, 1 тис. км повітряних ліній компанії довелося відбудовувати з нуля. Йдеться про об'єкти на прифронтових територіях, в тому числі деокупованих, які були щільно заміновані.

Аварійний запас обладнання і матеріалів Укренерго зріс у 3,5 раза порівняно із 2022 роком, що дозволить компанії швидко реагувати на надзвичайні ситуації.

Загалом Укренерго залучило близько 1 млрд доларів грантів та кредитів на відновлення енергосистеми, будівництво захисту підстанцій, а також на погашення боргів перед учасниками ринку та підтримку ліквідності компанії.

За словами Кудрицького, на об'єктах Укренерго облаштовано трирівневий захист на випадок повторних російських атак: перший рівень - захист від уламків ракет і дронів; другий - захист від дронів-камікадзе; третій - захист від ракет.

Очільник Укренерго також наголосив, що магістральні електромережі зараз не мають "вузьких місць" і готові доставляти необхідні обсяги електроенергії по регіонах. Наразі виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.

Водночас за розрахунками Укренерго, під час проходження зимового максимуму енергосистемі знадобиться імпортована електроенергія для підтримки балансу.

Як повідомлялося, під час міжнародної конференції «Енергія для відновлення України» НЕК "Укренерго" та американська компанія General Electric домовилися про постачання пристроїв регулювання реактивної потужності.
 

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