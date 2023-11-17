Фінансові новини
- |
- 17.11.23
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укренерго на 95% відновило функціональність високовольтних підстанцій
15:56 17.11.2023 |
У ході ремонтної кампанії НЕК "Укренерго" на 95% відновила функціонал своїх підстанцій та відремонтувало 5 тис. км ліній електропередачі, з них 1 тис. км ліній були відбудовані з нуля.
Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"Ми на 95% відновили функціональність всіх наших підстанцій. Ми також відремонтували або відновили з нуля близько 5 тис. км магістральних повітряних ліній", - сказав Кудрицький.
Зокрема, 1 тис. км повітряних ліній компанії довелося відбудовувати з нуля. Йдеться про об'єкти на прифронтових територіях, в тому числі деокупованих, які були щільно заміновані.
Аварійний запас обладнання і матеріалів Укренерго зріс у 3,5 раза порівняно із 2022 роком, що дозволить компанії швидко реагувати на надзвичайні ситуації.
Загалом Укренерго залучило близько 1 млрд доларів грантів та кредитів на відновлення енергосистеми, будівництво захисту підстанцій, а також на погашення боргів перед учасниками ринку та підтримку ліквідності компанії.
За словами Кудрицького, на об'єктах Укренерго облаштовано трирівневий захист на випадок повторних російських атак: перший рівень - захист від уламків ракет і дронів; другий - захист від дронів-камікадзе; третій - захист від ракет.
Очільник Укренерго також наголосив, що магістральні електромережі зараз не мають "вузьких місць" і готові доставляти необхідні обсяги електроенергії по регіонах. Наразі виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.
Водночас за розрахунками Укренерго, під час проходження зимового максимуму енергосистемі знадобиться імпортована електроенергія для підтримки балансу.
Як повідомлялося, під час міжнародної конференції «Енергія для відновлення України» НЕК "Укренерго" та американська компанія General Electric домовилися про постачання пристроїв регулювання реактивної потужності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вантажообіг морпортів Дунайського регіону зріс за 10 міс.-2023 у 2,2 раза
|У Раду внесли законопроєкт про обіг віртуальних активів: які податки пропонують ввести
|В Україні збільшилася середня зарплата, але інфляцію не перекрила
|На ЗАЕС росіяни продовжують порушувати вимоги експлуатації обладнання - Енергоатом
|Укренерго на 95% відновило функціональність високовольтних підстанцій
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
Бізнес
|Toyota представила нове покоління Camry
|Google DeepMind розробила модель штучного інтелекту, яка точно пророкує погоду на найближчі десять днів
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
|Теплові транзистори позбавляють процесори гарячих точок та сприяють ефективнішому охолодженню – дослідження
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки
|SpaceX не зможе запустити сервіс супутникового зв'язку для смартфонів, доки не доведе, що він не створить перешкод операторам
|Команда Трампа за допомогою штучного інтелекту Oracle «відбирає армію» лояльних чиновників для «безпрецедентної концентрації влади»