Фінансові новини
- |
- 17.11.23
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Десь до 3 грн за кВт-год». Глава енергорегулятора – про наступне підвищення тарифів
13:46 17.11.2023 |
Голова Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський вважає, що наступне підвищення тарифів на електроенергію для населення можливе не раніше закінчення опалювального сезону. В інтерв'ю Економічній правді він сказав, що, на його думку, можливе збільшення становитиме 15%.
"Моя особиста думка, що до успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів. Думаю, [після осінньо-зимового періоду] ми будемо пропонувати якісь рішення, але вони будуть проходити всю процедуру: від громадських обговорень, де ми будемо вислуховувати всі сторони, до ухвалення остаточного рішення. Якщо робити наступний крок, то він повинен бути виваженим, максимум 15%. Це ми виходимо десь до 3 грн за кіловат-годину", - сказав Ущаповський.
Зараз тариф на електроенергію для населення в Україні становить 2,64 грн за кВт-год, а ринковий тариф, за словами Ущаповського, - це 5,5-5,8 грн.
Через таку різницю річна сума недонадходжень на ринку становить 125 млрд грн.
Коли саме буде підвищення, Ущаповський не прогнозує.
"Це треба обговорювати із суспільством. До речі, на початку війни був запроваджений мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло. А чому саме на газ і тепло? Чому не на електрику або воду? Я не можу відповісти", - сказав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
|«Планували голод в Україні». Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent подорожчала до $78,5 за барель
|«Десь до 3 грн за кВт-год». Глава енергорегулятора – про наступне підвищення тарифів
|П'ять італійських компаній приєдналися до Альянсу оборонних індустрій
|На альтернативне паливо перейшли 30-40% цукрових заводів України
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
Бізнес
|Toyota представила нове покоління Camry
|Google DeepMind розробила модель штучного інтелекту, яка точно пророкує погоду на найближчі десять днів
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
|Теплові транзистори позбавляють процесори гарячих точок та сприяють ефективнішому охолодженню – дослідження
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки
|SpaceX не зможе запустити сервіс супутникового зв'язку для смартфонів, доки не доведе, що він не створить перешкод операторам
|Команда Трампа за допомогою штучного інтелекту Oracle «відбирає армію» лояльних чиновників для «безпрецедентної концентрації влади»