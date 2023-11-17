«Десь до 3 грн за кВт-год». Глава енергорегулятора – про наступне підвищення тарифів

Голова Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський вважає, що наступне підвищення тарифів на електроенергію для населення можливе не раніше закінчення опалювального сезону. В інтерв'ю Економічній правді він сказав, що, на його думку, можливе збільшення становитиме 15%.

"Моя особиста думка, що до успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів. Думаю, [після осінньо-зимового періоду] ми будемо пропонувати якісь рішення, але вони будуть проходити всю процедуру: від громадських обговорень, де ми будемо вислуховувати всі сторони, до ухвалення остаточного рішення. Якщо робити наступний крок, то він повинен бути виваженим, максимум 15%. Це ми виходимо десь до 3 грн за кіловат-годину", - сказав Ущаповський.

Зараз тариф на електроенергію для населення в Україні становить 2,64 грн за кВт-год, а ринковий тариф, за словами Ущаповського, - це 5,5-5,8 грн.

Через таку різницю річна сума недонадходжень на ринку становить 125 млрд грн.

Коли саме буде підвищення, Ущаповський не прогнозує.

"Це треба обговорювати із суспільством. До речі, на початку війни був запроваджений мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло. А чому саме на газ і тепло? Чому не на електрику або воду? Я не можу відповісти", - сказав він.