На альтернативне паливо перейшли 30-40% цукрових заводів України

Наразі 30-40% цукрових заводів України перейшли на використання альтернативних джерел палива: вугілля, пелети, мазут, торф, повідомила галузева асоціація "Укрцукор".

"Вартість газу поточного року не зросла. У попередні роки ціна блакитного палива була досить високою. Наша асоціація неодноразово зверталася до Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства економіки та Міністерства енергетики з проханням щодо надання пільг на газ. Через відсутність пільг за високих цін на блакитне паливо собівартість цукру зростала. Як наслідок, деякі цукрові заводи до повномасштабної війни проводили певну модернізацію й переходили на інші види палива", - наводить пресслужба асоціації слова в. о. голови правління "Укрцукру" Назара Михайловина.

За його інформацією, деякі заводи з моменту запуску працювали на альтернативному паливі, наприклад торфі чи мазуті.

"Є ті, що працюють на пелетах й паралельно спалюють жом, який є вторинною сировиною переробки цукрових буряків", - уточнив Михайловин.

Як повідомлялося, експорт цукру 2022 року сягнув 3% усього аграрного експорту України. У 2023-2024 маркетинговому році очікується, що він становитиме 650 тис. тонн.