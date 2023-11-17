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АНАЛІТИКА

США готові виділити 500 млн доларів на підтримку енергосистеми України, - Держдеп

 

Сполучені Штати готові виділити до 500 млн доларів на підтримку енергосистеми України, яка з настанням холодів перебуває під загрозою ударів з боку РФ.

Про це заявив помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Сполучені Штати раніше виділили Україні понад 520 млн доларів допомоги на підтримку енергетичного сектора. Ми знаємо, що на підході ще 500 млн доларів", - заявив Паєтт.

За його словами, виділені кошти спрямовані на покриття термінових потреб енергетичної інфраструктури. Йдеться про пошук та купівлю нових трансформаторів, а також організацію виробничих потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури.

Помічник Держсекретаря США також зазначив, що Сполучені Штати працюють з українським урядом над розвитком децентралізованої енергетичної системи, яка була б повністю інтегрована до європейської.

"Володимир Путін намагався перетворити зимові морози на зброю та використати їх як інструмент, щоб зламати волю українського народу. Я впевнений, що він, як і раніше, зазнає невдачі", - додав Паєтт.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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