НКРЕКП розпочала процедуру перегляду тарифів на розподіл е/е обленерго та на послуги ПУП на 2024 р.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), на засіданні в четвер почала регуляторну процедуру з перегляду тарифів на розподіл електроенергії для операторів системи передачі (ОСР, обленерго) і тарифів на послуги постачальників універсальних послуг (ПУП) на 2024 рік.

"Звертаюся до всіх стейкхолдерів брати активну участь в обговоренні проєктів цих постанов і надати свої зауваження та пропозиції. Наголошую, що остаточні рішення ухвалюватимуться з урахуванням усіх сторін, зокрема, споживачів, держави та гравців ринку", - заявив голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський.

Зазначені проєкти постанов разом із пояснювальними матеріалами будуть оприлюднені на офіційному вебсайті регулятора для отримання зауважень і пропозицій.

"У наш час непросто не лише енергетикам, непросто і всім іншим: споживачам, юридичним особам. І потрібне зважене консолідоване рішення, яке дало б змогу працювати нашій економіці, сплачувати податки до бюджету та фінансувати захисників. Тому дуже непрості будуть дискусії і непрості рішення", - зазначив Ущаповський, коментуючи необхідність перегляду тарифів для обленерго в бік підвищення.

Як повідомлялося, НКРЕКП у четвер також схвалила проєкти рішень про встановлення для НЕК "Укренерго" тарифів на передання електроенергії в розмірі 592,89 грн/МВт-год і на диспетчеризацію - 100,37 грн/МВт-год.