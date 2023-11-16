Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На ЗАЕС продовжується витік реагентів з першого контура енергоблока №5

 

Попри витік реагентів із першого контура реактора в другий в енергоблоці №5 Запорізької атомної електростанції росіяни не переводять його у "холодний" стан.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

"Внаслідок переведення - в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання та вимог Енергоатома - 5-го енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у «гарячий» стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий. Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан «холодного зупину», використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що безперечно не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС.

Дії росіян вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання, що у результаті будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації, підкреслили в Енергоатомі.

Як повідомлялося, у жовтня росіяни перевели у стан "гарячий зупин" енергоблоки №4 та 5 на ЗАЕС.

ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території ЗАЕС військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал станції.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2496
  0,0147
 0,04
EUR
 1
 39,3054
  0,0885
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2248  0,04 0,10 37,8296  0,03 0,08
EUR 40,0167  0,06 0,15 40,8693  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2800  0,02 0,06 36,3200  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес