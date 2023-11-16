Фінансові новини
- |
- 16.11.23
- |
- 19:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На ЗАЕС продовжується витік реагентів з першого контура енергоблока №5
15:48 16.11.2023 |
Попри витік реагентів із першого контура реактора в другий в енергоблоці №5 Запорізької атомної електростанції росіяни не переводять його у "холодний" стан.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.
"Внаслідок переведення - в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання та вимог Енергоатома - 5-го енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у «гарячий» стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий. Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан «холодного зупину», використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що безперечно не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС.
Дії росіян вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання, що у результаті будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації, підкреслили в Енергоатомі.
Як повідомлялося, у жовтня росіяни перевели у стан "гарячий зупин" енергоблоки №4 та 5 на ЗАЕС.
ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території ЗАЕС військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал станції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
ТОП-НОВИНИ
|«Планували голод в Україні». Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги
|Новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва
|Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором
|Дослідження: Вступ України до ЄС - посильне завдання
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Києві відбувся фестиваль «День винороба України»
|Імпорт антидронових рушниць та тепловізорів звільнять від податків ще на рік
|Гроші з дорожнього фонду спрямують на безпеку й оборону - Мінфін
|НКРЕКП розпочала процедуру перегляду тарифів на розподіл е/е обленерго та на послуги ПУП на 2024 р.
|Мінфін показав видатки на Збройні сили за жовтень
|Частка «чорного» експорту зерна за 9 міс. перевищила 20%, держава недоотримала 134 млрд грн - БЕБ
Бізнес
|Команда Трампа за допомогою штучного інтелекту Oracle «відбирає армію» лояльних чиновників для «безпрецедентної концентрації влади»
|Китай скуповує у США обладнання для виробництва мікросхем, попри обмеження
|NVIDIA представила новий флагманський чип H200 для штучного інтелекту
|Volvo представив електричний мінівен EM90
|Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI
|У Південній Кореї робот на смерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe