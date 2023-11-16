На ЗАЕС продовжується витік реагентів з першого контура енергоблока №5

Попри витік реагентів із першого контура реактора в другий в енергоблоці №5 Запорізької атомної електростанції росіяни не переводять його у "холодний" стан.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

"Внаслідок переведення - в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання та вимог Енергоатома - 5-го енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у «гарячий» стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий. Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан «холодного зупину», використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що безперечно не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС.

Дії росіян вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання, що у результаті будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації, підкреслили в Енергоатомі.

Як повідомлялося, у жовтня росіяни перевели у стан "гарячий зупин" енергоблоки №4 та 5 на ЗАЕС.

ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території ЗАЕС військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал станції.