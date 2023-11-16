Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКРЕКП схвалила на 2024 рік тариф «Укренерго» на передачу е/е в розмірі 592,89 грн/МВт-год

 

НКРЕКП схвалила проект постанови про встановлення на 2024 рік тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії в розмірі 592,89 грн/МВт-год (тут і далі без ПДВ) та на диспетчеризацію - 100,37 грн/МВт-год, передає Енергореформа.

Відповідне рішення про схвалення тарифів прийняте на засіданні регулятора 16 листопада.

Крім того, тариф на передачу для підприємств "зеленої" металургії схвалений на рівні 412,68 грн/МВт-год.

До кінця 2023 року тариф на передачу становить 485,1 грн/МВт-год, на диспетчеризацію - 95,54 грн/МВт-год, тариф на передачу для "зеленої" металургії - 209,42 грн/МВт-год.

При цьому при розгляді проекту тарифу на передачу регулятор зазначив, що після надходження до нього вже затвердженого Міністерством енергетики Прогнозного балансу е/е ОЕС України на 2024 рік має відбутися коригування тарифу відповідно до нього.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2643
  0,0528
 0,15
EUR
 1
 39,3939
  0,4547
 1,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2248  0,04 0,10 37,8296  0,03 0,08
EUR 40,0167  0,06 0,15 40,8693  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2800  0,02 0,06 36,3200  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес