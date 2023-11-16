НКРЕКП схвалила на 2024 рік тариф «Укренерго» на передачу е/е в розмірі 592,89 грн/МВт-год

НКРЕКП схвалила проект постанови про встановлення на 2024 рік тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії в розмірі 592,89 грн/МВт-год (тут і далі без ПДВ) та на диспетчеризацію - 100,37 грн/МВт-год, передає Енергореформа.

Відповідне рішення про схвалення тарифів прийняте на засіданні регулятора 16 листопада.

Крім того, тариф на передачу для підприємств "зеленої" металургії схвалений на рівні 412,68 грн/МВт-год.

До кінця 2023 року тариф на передачу становить 485,1 грн/МВт-год, на диспетчеризацію - 95,54 грн/МВт-год, тариф на передачу для "зеленої" металургії - 209,42 грн/МВт-год.

При цьому при розгляді проекту тарифу на передачу регулятор зазначив, що після надходження до нього вже затвердженого Міністерством енергетики Прогнозного балансу е/е ОЕС України на 2024 рік має відбутися коригування тарифу відповідно до нього.