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АНАЛІТИКА

«Енергоатом» виступає за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії

 

Державна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" вважає, що цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) необхідно повністю скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Енергоатома" Петра Котіна в ході засідання комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Ми з самого початку за те, щоб взагалі скасувати ці прайс-кепи і перейти на повністю ринкову модель", - сказав він.

Котін додав, що нещодавнє підвищення граничних цін допоможе покращити фінансовий стан "Енергоатома".

Водночас очільник "Енергоатома" підкреслив, що не треба очікувати, що через це якось значно покращиться фінансова ситуація в компанії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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