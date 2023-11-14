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«Енергоатом» виступає за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії
14:31 14.11.2023 |
Державна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" вважає, що цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) необхідно повністю скасувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Енергоатома" Петра Котіна в ході засідання комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг.
"Ми з самого початку за те, щоб взагалі скасувати ці прайс-кепи і перейти на повністю ринкову модель", - сказав він.
Котін додав, що нещодавнє підвищення граничних цін допоможе покращити фінансовий стан "Енергоатома".
Водночас очільник "Енергоатома" підкреслив, що не треба очікувати, що через це якось значно покращиться фінансова ситуація в компанії.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.
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