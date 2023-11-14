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США передали 22 мобільні котельні для громад у 5 областях України
10:40 14.11.2023 |
Сполучені Штати передали українським громадам 22 мобільні котельні для проходження зими в умовах війни, та готують нові такі поставки.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
Посол зазначила, що ця допомога допоможе українським громадам пройти зиму в умовах російських атак по цивільній інфраструктурі.
"Ми передали 22 мобільні котельні, які забезпечать теплом вразливі громади в Чернігівській, Одеській, Вінницькій, Сумській та Донецькій областях. Далі буде більше", - розповіла Бріджит Брінк.
Як повідомляли, на зустрічі керівника Офісу президента з держсекретарем США у Вашингтоні йшлося у тому числі про посилення захисту української критичної інфраструктури.
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