Середньозважена ціна е/е у першій декаді листопада збільшилася на 2,5%

Середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (РДН) за перші 10 днів листопада становила 4 283,09 грн/МВт-год, збільшившись у порівнянні з аналогічним періодом жовтня на 2,5% (з 4 177,24 грн/МВт-год), передає Енергореформа.

Водночас, як повідомило АТ "Оператор ринку" 13 листопада, ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН у першій декаді листопада 2023 року становив 3 899,11 грн/МВт-год, знизившись проти перших 10 днів жовтня на 1,4% (з 3953,05/МВт-год).

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена вартість акцептованої е/е зафіксована на рівні 4 487,33 грн/МВт-год, що на 3,1% менше, ніж у першій декаді жовтня - 4 631,19 грн/МВт-год.

"Обсяг торгів е/е на РДН за 10 днів листопада 2023 р. складає 652 342,7 МВт-год, на ВДР акцептовано 26 120,2 МВт-год. Порівняно з першою декадою жовтня 2023 р. обсяг торгів на РДН за першу декаду листопада збільшився на 56,46%, на ВДР знизився на 40,52%", - зазначив "Оператор ринку".

За даними АТ, ціна продукту BASE на РДН у Румунії за 10 днів листопада 2023 р. склала 3 442,26 грн/МВт-год, Угорщини - 2 988,56 грн/МВт-год, Словаччини - 2 767,54 грн/МВт-год.

Як повідомляла Енергореформа, середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за перші 10 днів жовтня 2023 р. склала 4 177,24 грн/МВт-год, збільшившись у порівнянні з аналогічним періодом вересня на 8,9% (з 3 835,56 грн/МВт-год).