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АНАЛІТИКА

Уряд вніс зміни до низки постанов в енергетичному секторі

 

Кабінет Міністрів вніс зміни до низки нормативних документів, які регулюють діяльність енергетичного сектора.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до постанов КМУ від 21.02.2017 №93 «Про затвердження Порядку ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості, та користування зазначеним реєстром», від 29.03.2017 №221 «Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію», від 29.03.2017 №222 «Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, теплову енергію» з метою приведення їх у відповідність до ЗУ «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», - поінформував він.

Мельничук зазначив, що розширено коло кредиторів та відповідної кредиторської заборгованості, яка підлягає врегулюванню на умовах вищезазначеного закону.

Водночас передбачено положення щодо реструктуризації заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання, водовідведення перед відповідними кредиторами.

Також закріплено умови відстрочення погашення заборгованості за договорами реструктуризації для теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання, водовідведення, виробничі потужності (підрозділи) яких розташовані на тимчасово окупованій території та/або виробничі потужності (підрозділи) яких внаслідок проведення воєнних (бойових) дій знищені, зазнали руйнувань чи пошкоджень або розташовані на території активних воєнних (бойових) дій.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні 10 листопада збільшив фінансування грантових програм для переробних підприємств на суму до 1 млрд грн. Тепер для цього можна залучати й кошти Фонду соцстрахування на випадок безробіття.
 

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