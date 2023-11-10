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Україна розширюватиме співпрацю з Westinghouse - Галущенко
11:51 10.11.2023 |
Україна розширюватиме співпрацю в атомній енергетиці з американським партнером Westinghouse.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, передає Укрінформ.
Міністр енергетики України Герман Галущенко у межах робочого візиту до Вашингтона зустрівся з головним виконавчим директором Westinghouse Electric Company Патріком Фрагманом. Під час зустрічі сторони обговорили розширення співпраці в атомній енергетиці.
Очільник міністерства відзначив ефективну співпрацю з компанією Westinghouse, яка є і буде надійним партнером для України: як у сфері виготовлення ядерного палива, так і будівництва передових реакторних технологій і виробництва електроенергії.
«Завдяки Westinghouse ми змогли повністю відмовитись від російського ядерного палива. У вересні цього року відбулось перше завантаження палива Westinghouse у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС. Це кінець монополії росіян на цьому сегменті ринку ядерного палива, який може відкрити шлях до швидких санкцій проти Росатома», - зазначив Галущенко.
Патрік Фрагман зауважив, що Westinghouse продовжує працювати з українською стороною для нарощування потужностей атомної генерації. Йдеться про будівництво нових енергоблоків АР1000, а також встановлення малих модульних реакторів АР300, перші з яких можуть з'явитися вже протягом найближчих десяти років.
Як повідомляв Укрінформ, на українських електростанціях у реактори ВВЕР‑440 вперше завантажили вироблене компанією Westinghouse спільно з Енергоатомом паливо, яке раніше виготовляла лише РФ.
На паливо американської компанії Westinghouse Electric Sweden AB уже переведені сім енергоблоків українських атомних електростанцій, до 2024 року ним мають забезпечуватися усі енергоблоки.
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