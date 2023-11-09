НКРЕКП затвердила обсяг виплат власникам домашніх СЕС за серпень тільки у Миколаївській, Київській та Вінницькій областях

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила розрахунки виплат власникам домашніх СЕС за вироблену ними електроенергію у серпні цього року у трьох областях - Миколаївській, Київській та Вінницькій, передає Енергореформа.

Відповідне рішення прийнято на засіданні регулятора 9 листопада.

Згідно з ним, затверджено акти, надані ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія" (на 12,5 млн грн), ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" (на 21,7 млн грн) та ТОВ "Енера Вінниця" (на 22,1 млн грн).

Що стосується актів постачальників універсальних послуг, які здійснюють розрахунки за вироблену дСЕс е/е після отримання компенсації від НЕК "Укренерго", то, як зазначалося під час засідання комісії, це питання потребує додаткового вирішення, і готується відповідна нарада за участю НКРЕКП та системного оператора.

Нагадаємо, кількома днями раніше, "Укренерго" заявила про низку порушень обліку е/е дСЕС, через що вона відмовляється підписувати акти ПУП і відповідно сплачувати компенсацію "зеленого" тарифу.

Серед основних порушень - відсутність споживання е/е домогосподарством, генерація е/е вночі та понаднормова генерація.

Тоді НЕК звернулася до ПУП з проханням виключити з актів ті домогосподарства, по яким виявлено порушення, щоб сплатити іншим, а з порушниками приймати окремі рішення.

Як зазначила "Укренерго", відкориговані акти їй надали тільки ПУП в Київській, Вінницькій та Миколаївській областях, з якими вона їх і підписала.

НЕК також уточнила, що з червня 2023 року має у своєму розпорядженні додаткові інструменти для перевірки відповідності даних, що надаються ПУП з виробництва приватних домогосподарств. Зокрема, саме з червня введено в роботу нові функції на інформаційній електронній платформі "Датахаб", які дають змогу за кодом точки обліку проаналізувати діяльність кожного виробника.

За даними "Укренерго" на початок листопада, загальний борг компанії щодо компенсації "зеленого" тарифу перед ПУП за 2022-23 роки складає 2,7 млрд грн (з ПДВ).

Своєю чергою, за цей же період заборгованість ПУП перед "Укренерго" за передачу е/е, кошти від чого є джерелом для виплати компенсації "зеленого" тарифу домашнім СЕС, становить 12 млрд грн.

Заборгованість ПУП, як вказує "Укренерго", є ще однією причиною несплати за е/е дСЕС.