НКРЕКП встановила нові граничні ціни на спотовому ринку е/е з 30 листопада

НКРЕКП на засіданні 9 листопада встановила нові максимальні граничні ціни електроенергії (price caps) на ринках "на добу наперед" (РСВ) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) від 3000 грн/МВт-год до 7500 грн/Мвт-год, передає Енергореформа.

Згідно з прийнятим документом, НКРЕКП погодилася розділити добу на чотири часові зони, в яких діятимуть наступні граничні ціни на РДН та ВДР: для годин мінімального навантаження (з 23:00 до 7:00) - 3000 грн/МВт-год; для годин середнього навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 17:00) - 5600 грн/МВт-год; для годин підвищеного навантаження (з 8:00 до 11:00) - 6900 грн/МВт-год та максимального навантаження (з 17:00 до 23:00) - 7500грн/МВт-год.

При цьому прайс-кеп на 22:00-23:00 встановлено на рівні 7500 грн/мвт-год за пропозицією члена комісії Валерія Тарасюка.

Спочатку планувалося, що на цей час діятиме прайс-кеп 5600 грн/МВт-год.

На думку Тарасюка, комісія рухається до лібералізації ринку, і "зниження прайс-кепів неправильне з будь-якої точки зору", зокрема, не створює економічних умов для систем збереження енергії. Він звернув увагу, що рівень прайс-кепа в 5600 грн/МВт-год був би суттєво нижчим за нинішній на цей час у 7200 грн/МВт-год.

На пропозицію голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського комісія погодилася ввести в дію нові прайс-кепи з 30 листопада, щоб дати ринку підготуватися.

До цього планувалося їхнє введення з 10 листопада.

На балансуючому ринку максимальна гранична ціна встановлена на рівні 125 % від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання; мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт-год.

Як повідомляла Енергореформа, наразі максимальні price caps на РДН та ВДР визначаються за трьома часовими зонами і становлять: для годин мінімального навантаження (з 23:00 до 07:00) - 3000 грн/МВт-год, для годин середнього навантаження з 7: 00 до 19:00 - 5600 грн/МВт-год та для годин максимального навантаження (з 19:00 до 23:00) - 7200 грн/МВт-год.